التحقيق في انهيار عقار قديم ببولاق أبو العلا وإصابة شخصين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تباشر النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، التحقيق في انهيار عقار قديم مكون من 4 طوابق بمنطقة بولاق أبو العلا وإصابة شخصين.

طالبت النيابة بتشكيل لجنة من حي بولاق أبو العلا لمعاينة العقار المنهار، للوقوف على أسباب انهياره ومعرفة صدور قرار بإزالته من عدمه، كما استدعت شهود العيان ومالك العقار لسؤالهم حول الواقعة لاستكمال التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث انهيار عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة بولاق أبو العلا، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين أن العقار قديم وصادر له قرار ترميم ثم صدر له قرار اخلاء العقار.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.