بعد اقتراح ضرب غزة بالنووي.. جنون وزير إسرائيلي يتواصل: طالب باحتلال مناطق عربية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

دائما ما يخرج وزير التراث الإسرائيلي اليميني المتطرف عميحاي إلياهو، ليثير الجدل بأقواله التي يصفها الكثيرون بـ"هرتلة وجنون"، ففي السابق تحدث عن ضرب غزة بقنبلة نووية واليوم يتحدث عن احتلال بعض المناطق في بلدان عربية.

وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، دعا الوزير الإسرائيلي المتطرف إلى شراء قميص مطبوع عليه ما يُفترض أنه خريطة لإسرائيل، بما في ذلك الضفة الغربية وغزة وضمت أيضًا سيناء إضافة إلى أن القميص تم كتابة عليه "الاحتلال الآن".

كما تحتوي التغريدة على رابط لموقع يبيع بضائع تحمل شعار "الاحتلال الآن"، ويدعو إلى توسيع السيادة الإسرائيلية في المنطقة بالكامل من لبنان ومصر والأردن.

ويقول المنشور الأصلي الذي روج له إلياهو: "الشعب يطالب بالاحتلال! الاحتلال الآن!".

والعام الماضي، كان لإلياهو تصريح مثير للجدل، حيث قال في مقابلة إذاعية إن "إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة خيار مطروح".

لكنه تدارك بعد فترة قصيرة، ونشر في حسابه الرسمي على منصة "إكس" توضيحات، جاء فيها أن تصريحه كان "مجازيا".