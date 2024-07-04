شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية النواب: استكمال بناء الإنسان أبرز التحديات أمام الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن بناء الإنسان أولوية، وعلى الحكومة الجديدة أن تطبق مفهوم تنمية الإنسان على أرض الواقع، من خلال برامج ومبادرات وقرارات تصب في صالح هذا الهدف، خاصة وأن الدولة عكفت على مدار السنوات الماضية على تنمية المواطن المصري، من خلال رفع جودة الخدمة الصحية مع تطوير ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية، التي تصب في مصلحة كل فرد بالمجتمع، فضلا عن خطط التطوير التي تم تنفيذها في القطاع التعليمي.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الحكومة الجديدة عليها العمل بشكل فعال وجاد في ملف تنمية رأس المال البشرى، خاصة وأنه أصبح حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ عليها ومحورا أساسيا في الجمهورية الجديدة وفي ظل ما تستهدفه الدولة من طموحات بشأن الرؤى والخطط الاستراتيجية المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

وأكد أمين سر اللجنة، أن الارتقاء بالتعليم والصحة من أهم محاور بناء الإنسان المصرى، وضمان جودة تحسين جودة الخدمات المقدمة داخل هذين القطاعين، وأولوية كبيرة لدى الحكومة الجديدة، وذلك بعدما أنجزت الكثير من مشاريع البنية الأساسية، بدأت تحول بوصلتها التمويلية لصالح بناء الإنسان، وإزالة المُعوقات التى تكبل حركته وقدرته على تطوير قدراته والمساهمة فى التنمية، التى تعد غاية مشتركة للدولة والمواطن فى آن واحد.