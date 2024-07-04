شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: تمثيل المرأة فى الحكومة ترجمة حقيقية لمفاهيم الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة رشا إسحاق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن تمكين المرأة المصرية أمر طبيعي في الجمهورية الجديدة، لذا فإن قوع الاختيار على العنصر النسائي في الحكومة الجديدة وخاصة في منصب نائب الوزير، لم يكن مجرد انتقاء عشوائي لكن وقع بناء على معايير محددة، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد مراراً على أهمية دور المرأة وإنها أكثر كفاءة وعلى قدر كبير من المسؤولية، لذا فقد منحها ثقة كبيرة في وقت صعب ولم تخذله نساء مصر وكن دائما على قدر المهمة والتحدي.

وأكدت أمين سر لجنة حقوق الإنسان، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن على الحكومة الجديدة أن تسعى للقضاء على الجزر المنعزلة بين الوزارات، مع ضرورة التنسيق بين الوزارات الخدمية من أجل تخفيف الأعباء على المواطن البسيط، مؤكدة أيضا على ضرورة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني من خلال ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار.

وشددت رشا إسحق، على أهمية دعم المستثمر وتفعيل القوانين التي تساعد المستثمرين في كافة القطاعات، من خلال إصدار التشريعات المنظمة لذلك.