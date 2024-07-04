شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: نحتاج من الحكومة الجديدة أجندة عمل قابلة للتنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، والتى أدت اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمامها مهام وتحديات كبيرة لتحقيق أحلام وطموحات الشارع المصري.

وأكد النائب نادر الخبيري، على ضرورة التكامل والتعاون في العمل بين الوزرات لتحقيق متطلبات المواطن المصري بشكل أسرع وأدق، وعدم إهدار الوقت، ووضع أجندة وبرنامج عمل قابل للتنفيذ، حتي نستطيع متابعة حجم الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع، فنحن في أشد الحاجة إلى الوصول لنتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأوضح النائب نادر الخبيري، أن الحكومة الجديدة تواجه عدد من التحديات الاقتصادية باعتبارها الملف الأصعب علي مائدتها، وأهمها الاستمرار في خطة دعم توطين الصناعات، وتشجيع الصناعة المحلية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص من خلال تعزيز مشاركته في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع ضرورة أن تضع الحكومة الجديدة في اعتبارها التداعيات السلبية للصراعات الإقليمية علي الاقتصاد المصري، وذلك من أجل صياغة سياسات أكثر مرونة يمكنها توقع المستقبل والتعامل مع أي أزمات راهنة أو مفاجئة.

وأدت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية.