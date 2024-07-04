شكرا لقرائتكم خبر عن خطة النواب: استكمال بناء الإنسان المصرى أولوية الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن بناء الإنسان، يقع على رأس أولويات الدولة المصرية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واتضح ذلك جليا في دعم قطاعي التعليم والصحة، والاهتمام بالاستثمار في البشر لتحقيق التنمية البشرية، وهذا يعود لأهمية الاستثمار في البشر خلال الفترة المقبلة,

وتابع عمر: " بناء الإنسان المصرى يبدأ من خلال التغيير في أوضاع المعيشة والحياة لتعزيز دوره المواطن ليقوم بواجباته السياسية، والاجتماعية والاقتصادية وذلك في ظل التطلع للتغيير في الأفكار والسلوكيات ونظم الادارة، وسبل الحياة، وذلك وفقا آلية وتخطيط استراتيجي يضع في اعتباره العديد من المحددات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمل معها بالتوازى".

وأشار وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب، إلى أن المواطنين هم الثروة الحقيقية للدولة المصرية، والشباب يقع على عاتقهم دور كبير في بناء الدولة خلال السنوات المقبلة، مشيدا بإطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والأكاديمية الوطنية للتدريب، بهدف انشاء بنك كفاءات وخبرات شابة مدربة على أعلى مستوى، وبما يتماشى مع متغيرات العصر الجديدة إقليميًا ودوليًا".