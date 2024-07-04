شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: تعزيز الاستثمارات أبرز الملفات على طاولة الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة رحاب موسي، عضو مجلس النواب عن حزب إرادة جيل،إن اختيار الكفاءات البارزة لتولي المسؤوليات الوزارية بالحكومة الجديدة، يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق التقدم والتنمية، لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطن البسيط، ودعم الشباب واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الحكومة الجديدة تواجه العديد من التحديات الكبيرة التي تتطلب جهداً مشتركاً ورؤية استراتيجية متكاملة، مشددة على ضرورة تضافر الجهود بين الحكومة الجديدة والنواب ومنظمات المجتمع المدني لدعم الدولة المصرية وتحقيق التنمية الشاملة ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشارت عضو مجلس النواب، أن أهم الملفات التي تتطلب جهود كبيرة من الحكومة الجديدة هوتحفيز النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية لتحقيق التنمية المتوازنة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تطوير منظومة التعليم ورفع مستوى التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.

وتابعت النائبة رحاب موسي، ضرورة تحسين خدمات الرعاية الصحية وتوفير الرعاية الصحية عالية الجودة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن الاستثمار في تحسين البنية التحتية وتوفير سكن لائق للمواطنين، وتعزيز الأمن الوطني والاستقرار الداخلي ومكافحة الإرهاب والجريمة.

واختتمت عضو مجلس النواب تصريحاتها بأنها على ثقة أن الحكومة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستعمل بكل إخلاص واجتهاد لمواجهة هذه التحديات وتحقيق الرخاء والازدهار للشعب المصري. ونثق بأن الكفاءات البارزة المختارة ستساهم في تحقيق الأهداف الوطنية.

وأدت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية.

وشمل التغيير عددًا كبيرًا من الحقائب الوزارية والمحافظين كما شهد التغيير الوزاري دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومة لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة.