شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى ينظم قافلة طبية بمحافظة قنا والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظمت أمانة التحالف الوطنى بمحافظة قنا قافلة طبية بالتعاون مع مؤسسة راعى مصر وذلك بمقر جمعية تنمية المجتمع بأبو مناع بحرى وضمت القافلة العديد من التخصصات مثل "عيون. باطنه، اطفال، عظام، انف وأذن، جلديه، تحاليل".

وشهدت القافلة إقبال كبير من أهالي مركز دشنا والمراكز المجاورة.



يذكر أنه تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت مؤسسة الجارحي، بالإعلان عن توزيعها نظارات طبية مجانية على 229 مستفيدًا من غير القادرين في عزبة سالم جاد بقرية المشرك بمركز يوسف الصديق بالفيوم.



يأتي هذا الدعم استكمالًا لمبادرة المؤسسة للكشف والعلاج المجاني لأمراض العيون ومسببات ضعف وفقدان الإبصار لغير القادرين من أهالي محافظة الفيوم، وبالتعاون مع مؤسسة مرفت سلطان، حيث تم التوقيع الكشف الطبي على نحو 1000 مواطن من الأسر الأكثر احتياجًا في عزبة سالم جاد، وتوزيع نظارات طبية مجانية على 229 مستفيدًا تمّ تشخيص احتياجهم إلى النظارات بعد الكشف الطبي.

وأعرب المستفيدين من هذه المبادرة عن شكرهم وتقديرهم للتحالف الوطني ولمؤسسة الجارحي على اهتمامهم بتقديم الخدمات الطبية المجانية لهم، مؤكدين على أهمية هذه المبادرة في تحسين جودة حياتهم وتخفيف الأعباء المالية عن أسرهم.

