البيسري: معالجة النزوح السوري من دون داتا هراء وهرطقة وهناك ضغط دولي لعدم تسليمها وتهديد بوقف المساعدات

أشار مدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، في حديث لمجلة الأمن العام، إلى أن "الأزمة في ضخامة النزوح السوري وامتدادها الزمني من الصعوبة بمكان أن يعالجها الأمن العام لوحده، وتحتاج إلى قرار سياسي موحد ومجتمع لبناني متضامن يقف خلف الأمن العام"، ملاحظًا أن أي "معالجة لأزمة النزوح السوري من دون داتا هراء وهرطقة، والمفوضية حرصت الداتا في يدها واصرت على عدم تسليمها على الرغم من الطلبات الرسمية المتكررة بتسليمها، ليتبين وجود ضغط دولي لعدم تسليمنا الداتا مقرون بتهديدات مبطنة بوقف المساعدات".

وشدد البيسري على "أننا مصرون على تسليمنا كامل الداتا من دون قيد أو شرط إنطلاقاً فمن حقنا السيادي معرفة المقيمين على أراضينا"، مشيرًا إلى أن "نسبة النازحين في لبنان أصبحت 40 في المئة من عدد المواطنين، وهذا يؤثر على كل المجتمع اللبناني".

وأكد البيسري أن "التواصل السياسي مع سوريا مهم ومبني على خطط، ونحن كأمنيين لسنا وحدنا من نستطيع أن نعدّ الخطط إنّما هناك حاجة إلى غطاء سياسي كوننا ننفذ قرارات مجلس الوزراء والقوانين المرعية الإجراء"، معتبراً أن "إنهاء خلو سدة الرئاسة مفتاح الحلول، من بعده لا بد من قرار سياسي جامع لإنقاذ لبنان"، مؤكداً أن "الحل بيد اللبنانيين".

ولفت البيسري إلى أن "أزمة النزوح غير مسبوقة في تاريخ لبنان، بدأت تهدد المجتمع اللبناني بتعدديته والوضعين الاقتصادي والأمني في لبنان"، معتبراً أن "الأخطر تهديدها مستقبل اللبنانيين بكل أوجه حياتهم"، مضيفاً: "لا شك أن أزمة النزوح السوري أصبحت محوراً أساسياً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهاجساً أول عند اللبنانيين بعد هاجس الحرب في الجنوب"، متابعاً: "نحن نضعها أفضلية مطلقة لمعالجتها، كون الأمن العام لديه الصلاحية لمعالجة ملف الأجانب".