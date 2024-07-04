إعلام إسرائيلي: إطلاق 15 صاروخًا من لبنان باتجاه إصبع الجليل

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن إطلاق 15 صاروخًا من لبنان باتجاه إصبع الجليل.

وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى بعد اشتباه بتسلل مسيّرة".

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن تحليق مكثّف للطيران الحربي الاسرائلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا، وصولًا حتى أجواء البقاع منفذًا غارات وهمية فوق المنطقة.

واستهدفت المدفعية العدو الإسرائيلية أطراف بلدة العديسة، في حين نفذ الجيش الإسرائيلي غارة جوية على عيترون.

هذا، وأفادت قناة "المنار" بأنّ الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارتين جويتين استهدفت بلدتي رامية وحولا في جنوب لبنان.