أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لعائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، إلى "أننا أقرب من أي وقت مضى من إبرام صفقة تبادل"، مع حركة "حماس"، وفق ما نقلت عنه القناة 12 الإسرائيلية.

كانت هذه تفاصيل خبر غالانت لعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: نحن أقرب من أي وقت مضى من إبرام صفقة تبادل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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