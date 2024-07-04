رئيس الصين خلال قمة منظمة شنغهاي: علينا أن نتحد لمقاومة التدخّل الخارجي

أكّد الرئيس الصيني شي جينبينغ، أنّ منظمة شانغهاي للتعاون تقف على الجانب الصحيح من التاريخ وعلى جانب العدالة، وأن المنظمة حيوية للعالم.

ولفت، خلال الاجتماع الـ24 لمجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون، إلى أنّ التغيرات التي يشهدها العالم تتسارع حاليًا، وأن المجتمع البشري يقف مرة أخرى على مفترق طرق في التاريخ.

وأضاف: "دول منظمة شنغهاي للتعاون يجب أن تلتزم بالشمولية، وأن تعزز بشكل مشترك الابتكار التكنولوجي وتضمن استقرار واستمرارية وسلاسة الإنتاج والإمداد، وتعزيز المحركات المحلية للاقتصادات الإقليمية وتعزيز تحقيق أهداف التنمية المشتركة".

وأشار إلى أنه في مواجهة الخطر الحقيقي المتمثل في "إقامة ساحات صغيرة وجدران عالية"، يجب على دول منظمة شنغهاي للتعاون "حماية الحق في التنمية".

وقال أمام ممثلي الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون التي تضمّ خصوصاً الهند وإيران وروسيا: "علينا أن نتحد لمقاومة التدخّل الخارجي، وأن ندعم بعضنا البعض بقوة، وأن نهتم بمخاوف بعضنا البعض، وأن ندير الخلافات الداخلية من خلال جعل السلام أولويتنا".

وتنعقد قمة "منظمة شنغهاي للتعاون" يومي 3 و4 يوليوم تموز الجاري تحت شعار "تعزيز الحوار متعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين".

ويعتزم المشاركون في القمة التوقيع على حزمة من 24 وثيقة مشتركة، فضلا عن اعتماد إعلان وبيان ختامي يؤكد التزام المشاركين في القمة بمبادئ حسن الجوار والوحدة.