أسرة "طلاب من أجل مصر المركزية" تنظم زيارة تعليمية لشركة بترول بلاعيم ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

نظمت أسرة "طلاب من أجل مصر" المركزية بجامعة حلوان زيارة ميدانية لشركة بترول بلاعيم (بتروبل) في بورسعيد، بمشاركة طلاب من كليات الهندسة بحلوان والمطرية وكلية العلوم.

وتهدف الزيارة إلى ربط الجانب العلمي بالعملي وإتاحة الفرصة للطلاب لزيارة حقول البترول والتعرف على عمليات الاستكشاف والإنتاج عن قرب.

وأقيمت الزيارة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وتحت إشراف الدكتور محمد حلمي، رائد الأسرة، والدكتورة بسنت سيد، نائب رائد الأسرة، والأستاذ ياسر الجبالي، مسؤول الأسرة.

تضمنت الزيارة ندوة تعريفية عن حقول البترول، مع التركيز على حقل ظهر وأهميته للاقتصاد المصري. وتعد شركة بترول بلاعيم من أكبر وأقدم شركات استكشاف وإنتاج البترول الخام في مصر، حيث تأسست عام 1953 كشركة مساهمة مصرية بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيني الإيطالية.

جدير بالذكر أن شركة بتروبل كان لها دور بارز في اكتشاف حقل ظهر، الذي يمثل حاليًا 40% من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، مما ساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد القومي المصري.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود جامعة حلوان لتعزيز الخبرات العملية لطلابها وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيقات الصناعية، مما يساهم في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل في قطاع البترول والغاز.