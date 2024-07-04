شكرا لقرائتكم خبر عن بناء الإنسان.. الوطنية للتدريب تحتفل بذكرى 30 يونيو مع حلقة بودكاست مميزة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار الاحتفاء بثورة 30 يونيو، قامت الأكاديمية الوطنية للتدريب بتقديم حلقة مميزة من بودكاست “NTA Podcast” بعنوان "بناء الإنسان المصري"، وتناولت الحلقة مسيرة التنمية البشرية في مصر على مدار العقد الماضي.

واستضاف البودكاست د. رشا راغب، المدير التنفيذي لـ"الوطنية للتدريب" وعدد من خريجيها للحديث عن دور الأكاديمية في تعزيز قدرات الشباب المصري وتمكينهم للمشاركة في مسيرة البناء والتنمية، بالإضافة إلى مشاركة الضيوف لتجاربهم خلال مشوارهم داخل الأكاديمية وأوجه الاستفادة مما تعلموه.

وشاركت د. رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، كضيف أساسي، في وجود مجموعة من خريجي الأكاديمية وكوادرها القيادية المميزة، وفي بداية حديثها أوضحت د. رشا راغب أن الأكاديمية هي الوظيفة الحلم التي جعلتها تحدث التغيير الذي كانت تحلم به طوال عمرها"، كما أكدت على رفضها لفكرة أن تكون الأكاديمية باب للتوظيف، لأن ذلك من شأنه التقليل من قيمة المجهود الوطني الذي تبذله الدولة تجاه ملف الشباب، وأن الالتحاق بالأكاديمية هو بداية رحلة التغيير للأفضل.

واستكملت الدكتورة رشا راغب حديثها عن أهمية العنصر البشري، واصفةً: "كنت أرى دائمًا أن المعرفة والعلم والتدريب والتمكين للكوادر البشرية التي تمثل رأس المال البشري هو استثمار ناجح لثروة غير ناضبة، ولذلك في أوقات كثيرة خلال مساري المهني، عندما كان يتوجب عليا الاختيار بين مؤسسة تساعدني على تحقيق رغبتي أو مؤسسة هادفة للربح أكثر، كنت أختار المؤسسة التي تساعدني على التغيير".

وتابعت: "نعمل في الأكاديمية من أجل تقديم الجديد بشكل مستمر". وأضافت د. رشا راغب أنه لا يوجد الكثير من الدول التي تمتلك الجرأة لاتخاذ قرارات مثل التي اتخذتها القيادة السياسية نحو تأهيل وتمكين الشباب منذ عام 2015 بإطلاق "البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة" وإطلاق عام 2016 عامًا للشباب، بجانب عقد العديد من المؤتمرات الوطنية للشباب.

كما تحدثت الدكتورة رشا راغب عن شعار الأكاديمية وهي "المشروع القومي لبناء الانسان" و "نعيد صياغة المستقبل" قائلة :" فمنذ عام 2014 أصبح لدينا جمهورية جديدة وقيادة جديدة وطموحة، تواجه تحديات كبيرة وعظيمة، وكان من ضمنها بناء الإنسان والتي تعتبر رحلة وتحدي صعب وممتع في نفس الوقت وقد خاضتها الأكاديمية، واستطاعت فيها أن تكون المشروع القومي المصري لبناء الإنسان، 30 يونيو و3 يوليو 2013 شهدت مدى وعي الشعب المصري ولم تكن مجرد تذمر على الأوضاع آنذاك. فالشعب المصري منذ عهد المصريين القدماء يعتز بثقافته وأرضه وهو ما يظهر جاليًا في التضحيات الجيش المصري وخصوصًا بدايًة من عام 2012".

وشارك الحلقة مع الدكتورة رشا راغب مجموعة من خريجي الأكاديمية وكوادرها القيادية المميزة، وهم الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف، وهند حليم نائب محافظ الجيزة، والدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، وعهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة" ونائب رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وأيضًا المهندس محمد ايهاب المدير التنفيذي لشركة "انطلاق"، ويوستينا ثروت عضو مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة"، وسارة بدر المنسق العام لمنتدى شباب العالم، ود. محمد شادي الباحث الاقتصادي، وحاور الضيوف كل من ناردين حبيب مذيعة قناة إكسترا نيوز، ومنى صالح مذيعة قناة القاهرة الإخبارية.



عن NTA Podcast

أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب مارس الماضي البودكاست المصور؛ بهدف تعظيم الاستفادة من الكوادر المتميزة من خريجيها في المجالات المختلفة، ويقدم البودكاست "NTA Podcast"، حلقات متنوعة تناقش موضوعات هامة في مجالات إدارة الأعمال، والمهارات الشخصية، والقيادة، وريادة الأعمال، بالإضافة إلى أهم القضايا والموضوعات التي تهم الشارع المصري سواء سياسًا أو أدبيًا أو اجتماعيًا واقتصاديًا.

وجاءت فكرة "NTA Podcast" تماشيًا مع استكمال رحلة التنمية بالجمهورية الجديدة، وأيضًا وجود العديد من الكوادر المميزة والمبدعة من خريجي الأكاديمية، ومنذ انطلاق "NTA Podcast" تم تسجيل ونشر 12 حلقة استضاف فيها 24 ضيف ومحاور.

ويتميز البودكاست بمحتوى غني ومتنوع يلبي احتياجات مختلف الفئات، من المبتدئين إلى الخبراء، وضيوف مميزون من خبراء بارزين في مجالاتهم لمشاركة خبراتهم وتجاربهم مع المستمعين، وأيضًا سهولة الاستماع إلى حلقات المدونة في أي وقت وفي أي مكان، على الهاتف المحمول أو الكمبيوتر أو أي جهاز آخر، ومشاركة المعرفة وتبادل الخبرات بين المهتمين بمجالات التطوير والتدريب والمجالات الأخرى.



عن الأكاديمية الوطنية للتدريب:

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.