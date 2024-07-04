شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: حياة كريمة خطوة تاريخية لتحقيق العدالة الاجتماعية لكل فئات المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب خالد عبدالمولى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مبادرة حياة كريمة تمثل خطوة تاريخية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية والمهمشة.

وأوضح عبدالمولى، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هذه المبادرة تعكس التزام القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لكل مواطن مصري، وهي تجسيد حقيقي للرؤية الاستراتيجية لمصر 2030.

وأشار أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن المبادرة تتضمن تنفيذ مشاريع ضخمة تهدف إلى تطوير البنية التحتية، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي، وتحديث المستشفيات والمدارس، وإنشاء مراكز الشباب، وتوفير فرص عمل جديدة.

وتابع النائب خالد عبدالمولى، أن هذه المشروعات لا تساهم فقط في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بل تعمل أيضاً على تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأكد أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة تبرز الدور الحيوي للدولة في تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص هو ما يجعل هذه المبادرة نموذجاً يُحتذى به في العمل التنموي.

وأعرب عن تطلعاته الكبيرة إلى استمرار وتوسع المبادرة لتشمل مزيداً من القرى والمناطق المحتاجة، مؤكدا على ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع بشكل دقيق وضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها، فضلا عن أن النجاح في تحقيق أهداف 'حياة كريمة' يتطلب تضافر كافة الجهود ومشاركة المجتمع المحلي في مراحل التخطيط والتنفيذ.