شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسى بالعام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وقال عبد الوهاب فى البرقية:" يسعدني وأعضاء مجلس الشيوخ أن نتقدم بأصدق التهاني بحلول العام الهجري الجديد، داعين المولى عز وجل أن يكون عام خير ونماء لمصر وشعبها، وأن يعيده عليكم بموفور الصحة والعطاء.

وتابع رئيس مجلس الشيوخ،:" مع الاحتفال بهذه المناسبة المباركة التي تفيض بمظاهر الرحمة الإلهية وتأصيل سنن العمل والبناء وتحمل الصعاب في سبيل بناء الأوطان، لنؤكد في استكمال بناء الجمهورية الجديدة التي تعد فخرًا لنا وللأجيال القادمة، حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم على طريق الخير والرخاء".



