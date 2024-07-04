شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون النيابية يشكر المستشار علاء الدين فؤاد على جهوده فى الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

تقدم المستشـار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وجميع القيادات والعاملين بالوزارة، بالشكر والتقدير إلى المستشار علاء الدين فؤاد - وزير شئون المجالس النيابية السابق، وذلك على جهده المضني خلال فترة توليه الوزارة، وتحمله المسئولية من أجل رفعة الوطن.



وعقب أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024م، توجه جميع العاملين بوزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالتهاني إلى المستشـار محمود فوزي لثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفه لتولي منصب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، متمنين له كل التوفيق والسداد في مهمته الجديدة.

جدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، يمتلك خبرة قانونية كبيرة تمتد لأكثر من 22 عامًا، تقلد خلالها العديد من المناصب الهامة التي كان لها تأثيرًا كبيرًا في البنية التشريعية والقانونية العامة والخاصة في البلاد.