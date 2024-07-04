مشتريات محلية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات آخر جلسات الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.72% عند مستوى 28364 نقطة، مع نهاية جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع.

بينما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.2% وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 182.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 128.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 53.5 مليون جنيه.

كان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.63% عند مستوى 28161 نقطة، مع نهاية جلسة أمس الأربعاء.