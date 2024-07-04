20 سكينة وأواني و3 رؤوس بشرية.. كيف حاول سفاح عزبة رستم التخلص من جثث أسرته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

يواصل موقع الخليج 365 نشر اعترافات المتهم محمد أحمد الشرقاوي، قاتل والدته وشقيقه وشقيقته بعزبة رستم بمركز قطور بمحافظة الغربية، أمام النيابة العامة خلال التحقيقات معه.

واعترف المتهم أنه استغرق 6 ساعات تقريبا عقب قتله للضحايا الثلاثة لحين استوعب أنه قام بهذه الجريمة البشعة ولابد من التخلص من الجثث، مضيفا أنه استخدم حوالي 20 سكينا لتقطيعها إلى أجزاء صغيرة ليسهل حرقها والتخلص منها.

واستكمل المتهم اعترافاته أمام جهات التحقيق بأنه بدأ منذ صباح يوم الخميس في تقطيع الجثامين إلى قطع صغيرة قائلا: "كنت بنزل كل يوم الحظيرة ومعايا 3 أو 4 أواني فيهم أشلاء من الجثث وأشعل فيها النيران بعد سكب الجاز عليها".

وأضاف أنه تم اكتشاف أمره قبل التخلص من آخر كمية أشلاء متواجدة، وتم العثور على كمية الأشلاء المتبقية داخل أواني وبجانبها كمية معطرات وجاز وكان من المفترض التخلص منهم أيضا.

وكشفت مصادر أن كمية الأشلاء التي عثر عليها في مسرح الجريمة بعزبة رستم قليلة جدا من أن تكون أشلاء 3 ضحايا، ومن الواضح أن المتهم تخلص من كمية كبيرة منها على مدار 3 أيام ومنها ما تحول لرماد نتيجة لاشتعال النيران فيه، حيث عثر على قطع لحم أكبر قطعة بهم لم تتجاوز 20 سم، وعثر على بقايا 3 رؤوس بشرية.

وأضاف المصدر أن المعمل الجنائي لم ينتهي حتي اللن من الصفة التشريحية وفي انتظار نتائج تحليل البصمة الوراثية للمتهم والضمانات الثلاثة وبناء عليه يصدر تقرير الطب الشرعي.

ووجهت النيابة العامة للمتهم 3 تهم وهم القتل العمد، و حرق الجثث، والتمثيل بالضحايا وتحويلهم إلى أشلاء غير متعارف عليهم.

كان المستشار محمد شومان قاضي المعارضات بمحكمة قطور، قرر إيداع المتهم بقتل والدته وشقيقه وشقيقته بعزبة رستم التابعة لقرية الشين بدائرة مركز قطور مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية، لبيان ما إذا كان يعاني من أمراض نفسية أو عقلية تؤثر على إدراكه وقت ارتكاب الجريمة بناء على طلب دفاع المتهم.

كانت مديرية أمن الغربية، تلقت إخطار ببلاغ أحدى السيدات، مقيمة بذات الناحية بتصاعد أدخنة من داخل حظيرة ماشية خاصة بأقاربها وعدم تواجدهم بمنزلهم المقابل للحظيرة.

بالإنتقال والفحص تم العثور بالحظيرة على رماد قش مشتعل يحتوى على بقايا عظام يشتبه فى آدميتها وصاروخ كهربائى عليه آثار دماء ، وبفحص المنزل تبين وجود بقايا أشلاء آدمية وعدد من الأسلحة البيضاء "سكاكين" عليها آثار دماء.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن الغربية بالتعاون مع مديرية أمن كفر_الشيخ، أن بقايا الأشلاء الآدمية المعثور عليها خاصة بإحدى السيدات ونجلتها ونجلها (مقيمين بالمنزل المشار إليه) وأن وراء ارتكاب الواقعة نجل وشقيق المجنى عليهم.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قوات الأمن ضبطه بمكان اختبائه بإحدى المزارع بمحافظة كفر الشيخ بمدينة بلطيم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات عائلية بينه وبين والدته وأشقائه حول الميراث وسوء معاملتهم له ، فقام بالتعدى عليهم باستخدام الأسلحة البيضاء المعثور عليها بالمنزل وأشعل النيران بأجزاء من الأشلاء فى الحظيرة ولاذ بالهرب.

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