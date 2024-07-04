وقت إضافي بعد ساعات العمل.. أول تصريح من محافظ السويس الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

قال اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، إن الغرض من تواجده خدمة الناس، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك هدفه الرئيسي.

وأضاف المحافظ أن المقياس الحقيقي للكفاءة هو جودة الخدمات المقدمة، ومدى رضا المواطنين عنها، حتى وإن اضطررنا للتواجد لوقت إضافي بعد ساعات العمل الرسمية.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، للجهاز التنفيذي للمحافظة ورؤساء الأحياء ومديري المديريات، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة.

وأكد اللواء طارق حامد الشاذلي أنه يسير على نهج وخطوات محافظ السويس السابق الفريق أول عبدالمجيد صقر، ليستكمل ما حققه من إنجازات على أرض السويس، بما يحقق استمرار المنظومة بكل عناصرها الفاعلة للاستمرار في تقديم الخدمات بكفاءة.

وكان اللواء أ.ح طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، وصل ديوان عام محافظة السويس في أول يوم عمل له بعد حلف اليمين الدستوري أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحرص اللواء طارق حامد الشاذلي على مصافحة جميع العاملين في الديوان خلال استقباله، والتعرف على شخصياتهم ووظائفهم دون استثناء، بما في ذلك عمال الخدمات بديوان محافظة السويس.