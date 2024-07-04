شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مبادرة حياة كريمة نجحت فى تقديم كافة المساندة والدعم من أجل تنمية الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، إن مبادرة حياة كريمة نجحت في تقديم كافة المساندة والدعم من أجل تنمية الإنسان من خلال التدخل السريع طويل المدى لمساندة الأسر الأكثر احتياجا في محافظات وقرى مصر في كافة مناحي الحياة، مؤكدا أن الهدف الأول لهذه المبادرة منذ تدشينها تمثل في تقديم العون لكل الأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح عضو مجلس النواب في تصريحات له، إنه منذ انطلاق المبادرة واستهدفت توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة في المناطق الفقيرة والعشوائيات الحضرية غير المخططة والمناطق البديلة للعشوائيات غير الآمنة والقرى الفقيرة على مستوي الجمهورية، من أجل القضاء على الفقر.

وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة نجحت في استغلال الطاقات الشابة من أجل خدمة المجتمع ووحدت الجهود من أجل خدمة كل مصري، مضيفا :"تضم المبادرة آلاف الشباب ورسخت المعني الحقيقي لمفهوم التطوع، بجانب دورها في تطوير القري والنجوع والخدمات المقدمة بها من خلال تطوير الوحدات الصحية والمستفيات ونقاط الأسعاف لتحسين الخدمة الصحية للأهالي".