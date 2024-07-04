شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بـ"محلية النواب": حصر أملاك الدولة بمراكز الشرقية واستغلالها والان مع تفاصيل الخبر

استعرض النائب خالد عبد المولي، عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، طلب الإحاطة بشأن سوء إدارة ملف أملاك الدولة في مدينة الحسينية ومنشأة أبوعمر وصان الحجر.



وطالب عبد المولي خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الخميس، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، ضرورة حصر كافة أملاك الدولة في مراكز الحسينية ومنشأة أبوعمر وصان الحجر وإرسال نسخة منها للجنة الإدارة المحلية ولمقدم طلب الإحاطة، مؤكدا على ضرورة استخدام القانون في الحفاظ على بعض أملاك الدولة المعرضة للإهدار مثل سنترال الحسينية القديم وموقف أتوبيس شرق الدلتا وأرض وقف الشرقاوي التابع لهيئة الأوقاف، وأرض تل الربعماية، وأرض تل جميمة، وأراضي أملاك الدولة بصان الحجر. اجتماع

وأكد عبد المولى على ضرورة الرفع المساحي لأراضي بركة العمياء وبركة عنان مرة أخرى مع أخذ إجراء قانوني من شأنه رفع القيمة الإيجارية لتلك الأرض، مطالبا بضرورة الاستغلال الأمثل لقطع أراضي أملاك الدولة بمدينة الحسينية، لأنها مستقبل الأجيال القادمة، وأيضا الاستغلال الأمثل لحديقة مدينة الحسينية التي تبدأ من كوبري سوق الخميس إلى كوبري المنشية بوضع أكشاك حضارية وتسويقها بالمزاد العلني.

وأوصت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني بإرسال تصور برؤية مستقبلية للاستغلال الأمثل لأملاك الدولة في مراكز الحسينية ومنشأة أبوعمر وصان الحجر وإخطار اللجنة بذلك والنائب خالد عبدالعظيم عبدالمولي في موعد أقصاه شهرين.