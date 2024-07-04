شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: التحالف الوطنى أصبح قطار للخير يجوب محافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قدم الدعم الاقتصادي المتمثل في التأمين الغذائي مع توفير كافة الاحتياجات الأساسية لملايين من المصريين، متابعا :"فلم ينقطع خير التحالف منذ بداية انطلاقه قبل عامين، فقد أطلق عدة مبادرات هامة خلال العام الماضي وكان من أهمها مبادرة "كتف فى كتف"، والتى من أكبر المبادرات التي أطلقت للحماية الاجتماعية فى مصر، لدعم الفئات الأولى بالرعاية، فهي عبارة عن مبادرة رئاسية تستهدف تقديم الدعم الغذائي وكافة الاحتياجات الأساسية لقرابة 25 مليون مواطن" .

وأكدت عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة، أن التحالف الوطني أصبح قطار للخير يجوب محافظات مصر، مضيفا :"فلم يغفل أي قرية مهما تجاوزت المسافات، فقد ظل كتف بكتف لكل المصريين، للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا من محدودى الدخل والبسطاء، وقد نجح هذا الكيان في إرساء التكافل الاجتماعى، وترسيخ التكاتف بين أفراد المجتمع".

ولفتت إلى أن التحالف الوطني نجح في ان يكون شريك رئيسي للدولة في دعم المواظن المصري والتوسع في المظلة الاجتماعية لكل أسرة مصرية.