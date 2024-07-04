شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: تصريحات رئيس الوزراء تحدد ملامح برنامج الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب المستقلين الجدد، أن ما جاء بتصريحات رئيس الوزراء، اليوم الخميس، هي بمثابة الملامح الرئيسية لبرنامج الحكومة، والتي تتوافق مع التكليف الرئاسي للتشكيل الجديد.

وقال الدكتور هشام عناني، إن هذه الأسس لعمل الحكومة في الفترة المقبلة تحتاج إلي جهد كبير لإنجازها مما يستوجب وضع إطار زمني محدد للتنفيذ مع تقييم مرحلي لما يتم إنجازه، مضيفا أن التصريحات حملت العناوين الكبيرة للملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي تهم المواطن المصري مع الملاحظة بأن هذه العناوين الكبيرة تطوي تحتها تفاصيل كثيرا تحتاج إلي فريق عمل متفاني قادر علي الإنجاز لتحقيق المردود المطلوب لدي المواطن.

وأضاف الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، أن علي الحكومة استغلال حالة الاصطفاف الوطني خلف القيادة لإنجاز ما تم التكليف به وهو ما يمثل دفعة كبيرة يجب الحفاظ عليه من خلال إنجازات حقيقية ملموسة يشعر بها المواطن.

وأكد حزب المستقلين علي دعمه للحكومة لإنجاز ما وعدت به في برنامجها في ضوء التكليف الرئاسي مع مناشدة لكل الأحزاب لدعم تلك الوزارة تقييمها والمشاركة معها في كل ما هو مطلوب لإنجاز ذلك البرنامج من أجل الوطن والمواطن المصري.