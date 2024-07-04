"القسام": أوقعنا قوّة صهيونية بين قتيل وجريح في حي الشجاعية ورصدنا هبوط طيران مروحي لإجلائها

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بيان، "أننا أوقعنا قوّة صهيونية في كمين محكم واشتبكنا مع أفرادها وأوقعناهم بين قتيل وجريح في حي الشجاعية" في قطاع غزة.

وكشفت، أنّها رصدت هبوط طيران مروحي لإجلاء القوة الإسرائيلي التي إيقاعها بين قتيل وجريح في حي الشجاعية.

هذا، وتواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وخصوصًا في رفح وحي الشجاعية، مع استمرار الحرب على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.