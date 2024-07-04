بايدن: فخور بالترشح لإعادة انتخابي رئيسًا قدّم وعودا وأوفى بها وعلى الأميركيين ألا يقلقوا

أشار الرئيس الأميركي جو بايدن، في مقابلة إذاعية، الى أنني "فخور بالترشح لإعادة انتخابي رئيسا قدم وعودا وأوفى بها"، مؤكداً أن "على الأميركيين ألا يقلقوا و90 دقيقة من مناظرة سيئة لا تمحو ما أنجزته في 3 أعوام ونصف".

وأمس، أكد البيت الأبيض، أن "الرئيس الأميركي جو بايدن لا يدرس الانسحاب من السباق الرئاسي، ويركز على مواصلة البناء على سجله في خدمة الشعب الأميركي".

وقال "لا توجد أي مناقشات حول استقالة بايدن أو وقف حملته الانتخابية"، مضيفا "بايدن يمضي قدما في حملته الانتخابية".

وذكر البيت الأبيض أن "بايدن سيتحدث إلى الشعب الأميركي خلال الأيام المقبلة كما فعل دائما".

في وقت سابق، أفادت وكالة "بلومبرغ"، بأن "مشرعين ديمقراطيين يبحثون توقيع رسالة تطالب الرئيس الاميركي جو بايدن بالانسحاب من الانتخابات".

وكان قد عزا الرئيس الأميركي سبب سوء أدائه في المناظرة التي جرت الخميس بينه وبين منافسه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب إلى الإرهاق الناجم عن سفراته الدولية الأخيرة، مشدّداً على أنّ "هذا ليس عذراً، بل تفسير".