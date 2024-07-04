ياسين: لوزارة البيئة دور أساسي في حماية الشواطئ ويمكن إعادة إحياء التربة من الفوسفور الأبيض

لفت وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين إلى أنّ "الفوسفور الأبيض هو مادة حارقة تستخدمها إسرائيل لحرق مساحات شاسعة، لكن هذه المادة ليست من المواد الكيماوية التي تبقى لأمد بعيد، بمعنى أنه من الممكن للتربة إعادة احياء نفسها"، موضحاً أن "وزارة الزراعة شكّلت لجنة فنية لمتابعة تأثير الفوسفور على الزراعة ولكن لا قدرة للوصول لفحص العيّنات".

وقال وزير البيئة، في حديث لإذاعة "صوت لبنان"، إنّه "عند توقف الإعتداءات سيصدر القرار بالنزول الى الأرض ومعاينة التربة عن قُرب للتأكد من كميات مادة الفوسفور الموجودة".

ولدى سؤاله عن الأملاك البحرية والتعديات على الشاطئ، تحدث "عن وجود تشتت في الإدارات التي تتعاطى مع الشواطئ"، وأكد "أن لوزارة البيئة دوراً أساسياً في حماية الشواطئ ضمن الإدارة المتكاملة للساحل اللبناني لا سيما تلك التي تنضوي ضمن المحميات الطبيعية".