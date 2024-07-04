غارة إسرائيلية على الناقورة وقصف استهدف الخيام

أفادت قناة "المنار"، بأنّ دبابة ميركافا إسرائيلية في موقع المطلة استهدفت الحي الجنوبي في مدينة الخيام في جنوب لبنان. هذا، وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدف فيها بلدة الناقورة. ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان تزامنًا مع الحرب على غزة، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال، وسط التهديدات الإسرائيلية بتوسيع الحرب ضد لبنان.

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