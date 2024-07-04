رفع أكبر علم لفلسطين في سماء إيران.. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - رُفع أكبر علم لفلسطين، في سماء العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الخميس، أعلى سارية في المنطقة، وتبلغ مساحته 1020 مترا مربعا، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.

وحضر الاحتفالية، ممثل حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، ناصر أبو شريف، ومسؤولين في حركة "حماس" الفلسطينية.

من ناحيته، ثمن ممثل حركة "الجهاد الإسلامي" في إيران، "ناصر أبو شريف الخطوة، لما فيها من رفع معنويات أُسَر شهداء " طوفان الأقصى".

وبحسب الوكالة الإيرانية، فقد "عكست عيون الناظرين إلى العلم، مشاعر عز وفخر وصمود وألم وامتنان وأَمل".

حريق هائل في مستوطنة "جيلا" بالقدس وإصابة 3 إسرائيليين

نشب حريق هائل في مستوطنة "جيلاط بمدينة القدس، مساء اليوم الخميس، وأصيب 3 مواطنين إسرائيليين وتم نقلهم إلى المستشفى.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أنه اندلع حريق هائل في مناطق مفتوحة من مستوطنة "جيلا" الواقعة ضمن نطاق مدينة القدس، وتم نقل 3 مواطنين إلى المستشفى بعد استنشاقهم الدخان.

وأوضحت الإذاعة أن رجال الإطفاء نجحوا في السيطرة على الحريق رغم اتساع مساحته فيما تم إجلاء عدد من السكان، الذين يقطنون في الخطوط الأمامية للحريق مع تضرر عدد من المنازل أيضا.

وفي السياق ذاته، أعلن "حزب الله" اللبناني "شن هجوم جوي ضخم بسرب من المسيرات، بعد توجيه ضربة بـ200 صاروخ نحو إسرائيل"، تسبب في وقوع حرائق بمناطق واسعة من الشمال الإسرائيلي، وذلك في وقت سابق من اليوم الخميس.

فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لرد محتمل من "حزب الله" على خلفية إعلان تل أبيب مسؤوليتها عن اغتيال القيادي البارز في الحزب، محمد نعمة ناصر، الذي اغتيل في غارة إسرائيلية، في وقت سابق اليوم.

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه للمرة الثانية خلال أقل من شهر، تمكن الجيش الإسرائيلي من قتل مسؤول قيادي وبارز في حزب الله، مضيفةً أن محمد نعمة ناصر كان مسؤولا عن إطلاق الصواريخ على الشمال الإسرائيلي.

وتتبادل إسرائيل و"حزب الله" القصف بشكل شبه يومي عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في أكتوبر من العام الماضي، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص على الجانبين.

إلا أن حدة التوترات تصاعدت مؤخرا إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان. وتزيد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.