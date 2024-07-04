بايدن يعترف بإخفاقه في المناظرة ويعلق: لقد مررت بليلة سيئة

ياسر رشاد - القاهرة - بعد أن أثارت المناظرة الرئاسية لعام 2024 بين جو بايدن ومنافسه، دونالد ترامب، حالة من القلق بين مؤيدي بايدن علق قائلا: لقد مررت بليلة سيئة، وحقيقة الأمر هي أنني، كما تعلمون أخفقت، لقد ارتكبت خطأ .

وأضاف بايدن في برنامج إذاعي أمريكي، اليوم الخميس: "لكن 90 دقيقة على خشبة المسرح هي عمر المناظرة، لا تمحي ما قمت به لمدة ثلاث سنوات ونصف، وعلينا أن نواصل التقدم".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أصرت أمس الأربعاء، على أن بايدن "لا يفكر على الإطلاق" في التنحي وسط الجدل.

وقالت جان بيير: "بايدن يدرك أنه من العدل أن يطرح الناس هذا السؤال".

واستولى الذعر على الديمقراطيين بعد المناظرة الرئاسية التلفزيونية الأولى، الأسبوع الماضي، وزادت التكهنات الداخلية حول إيجاد مرشح بديل قبل انتخابات نوفمبر ، نتيجة لاستطلاعات الرأي التي أظهرت تقدما واسعا لترامب.

وحاولت حملة بايدن بكل جهدها طمأنة المتبرعين الديمقراطيين والناخبين بأن أداء الرئيس الأمريكي ضد ترامب، كان "حادثًا عرضيًا"، وليس ضربة قاضية لآماله في الفترة المقبلة.