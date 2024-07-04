شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية النواب" تطالب وزارة الاستثمار بالحكومة الجديدة بزيادة الاستثمارات الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن وزارة الاستثمار كانت من أبرز المطالب خلال الفترة الاخيرة، وسيكون لها دور كبير في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة لتسهيل إجراءات الاستثمار وخفض تكاليف استخراج التراخيص، وتكثيف جهود الترويج الخارجي لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الوزارة ستساهم بقوة فى دعم جهود زيادة الصادرات، إضافة لتفعيل برنامج دعم الصادرات الحالي وسرعة صرف المستحقات المتأخرة، بجانب زيادة الاعتماد على كوادر القطاع الخاص وتوصياته للنهوض بالصناعة، والعمل على توطين عدد من الصناعات لخفض فاتورة الواردات، والسيطرة على التضخم، وزيادة الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أمين سر اللجنة، أن الوزارة سيكون لها دور كبير فى جذب المزيد من الاستثمارات، متابعا: "تعتبر الوزارة من اهم الوزارات التى عليها أعباء كبيرة خلال الفترة المقبلة نظرا لما تنتظره الدولة من ملف الاستثمار على وجه الخصوص، ولها الجميع يتوقع من الوزارة بذل المزيد من الجهد على أرض الواقع لدعم الاقتصاد القومى".