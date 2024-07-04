مارون عرض مع مفتي زحلة للشأن البيئي المرتبط بالنزوح السوري

زار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب شربل مارون مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي، واطلعه على نشاطه المتعلق بالشأن البيئي المرتبط بمسألة النزوح السوري.

وقال مارون على الاثر: "تشرفت بزيارة المفتي الغزاوي واطلعته على الكارثة البيئية المتأتية من النزوح السوري لا سيما المخيمات المنتشرة على ضفاف الليطاني، التي طالت مخاطرها ليس فقط أهلنا في البقاع الغربي جراء انتشار الاوبئة والامراض، وإنما ايضا النازحين السوريين" .

وأضاف: "تتحمل المسؤولية الجهات الدولية والمؤسسات غير الحكومية او تلك التابعة للأمم المتحدة التي تصدع رؤوسنا كل يوم بمشاريعها وانشطتها الإنسانية، في حين تحولت بحيرة القرعون إلى مستوعب للقاذورات والصرف الصحي من تلك المخيمات دون رقابة او معالجة وصارت المخاطر كبيرة جدا على الزراعة وكل مناحي الحياة وتحتاج لجهود الجميع لمعالجة هذه المعضلة".

بدوره، قال الغزاوي: "كان الليطاني مصدرا لحياة أهلنا ويجب أن يبقى كذلك وألا يشوش صفو مائه أحد حتى يبقى ماؤه صافيا، ويبقى من يجاور ذلك النهر صافيا".

وذكر "أننا تشاورنا مع ضيفنا النائب شربل مارون تحت عنوان ان تبقى دولتنا نظيفة بإدارتها وبيئتها حاضنة لمجتمعها اللبناني ومن أتى ضيفا إلى لبنان".

وأكد الغزاوي "ضرورة معالجة آثار مكبي غزة وبر الياس للحؤول دون انتشار الأمراض والسرطانات بين أهلنا، كي نكون جزءا من بناء الدولة لا جزءا من عجزها".