مقتل شاب في مشاجرة بساحل نجع حمادي

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، تأثرًا بإصابته بطعنات، في مشاجرة بينه وبين آخر بمنطقة الساحل بمدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية، بنشوب مشاجرة بين شابين بسبب أولوية المرور، أسفرت عن مصرع أحدهما في مركز نجع حمادي.

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة نجع حمادي إلى مكان الواقعة وتبين بعدالفحص مصرع يوسف سمير، إثر إصابته بطعنات متفرقة بالجسم، على يد آخر بسبب مشادة نشبت بينهما على أولوية المرور بدراجة بخارية، وتطورت إلى اشتباكات، أسفرت عن مقتل المجني عليه.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.