وزيرات ونائبات.. 9 سيدات في الحكومة الجديدة تعرف عليهن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أمس الأربعاء، في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وتضمن تشكيل الحكومة الجديدة تواجد 9 سيدات بين وزيرات ونائبات، كالتالي:

- مايا مرسي: وزيرة التضامن الاجتماعي.

- الدكتورة رانيا المشاط: وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

- الدكتور ياسمين فؤاد: وزيرة البيئة.

- منال عوض: وزيرة التنمية المحلية.

- يمنى البحار: نائب وزير السياحة والآثار.

- مارجريت صاروفيم: نائب وزير التضامن.

- غادة لبيب: نائب وزير الاتصالات.

- عبلة الألفي: نائب وزير الصحة.

- صباح مشالي: نائب وزير الكهرباء.

اقرأ أيضًا:

خاص| بالأسماء.. إلغاء تراخيص 12 شركة سياحية بسبب تأشيرات حج الزيارة - مستند