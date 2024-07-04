وزيرات ونائبات.. 9 سيدات في الحكومة الجديدة تعرف عليهن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أمس الأربعاء، في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وتضمن تشكيل الحكومة الجديدة تواجد 9 سيدات بين وزيرات ونائبات، كالتالي:
- مايا مرسي: وزيرة التضامن الاجتماعي.
- الدكتورة رانيا المشاط: وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
- الدكتور ياسمين فؤاد: وزيرة البيئة.
- منال عوض: وزيرة التنمية المحلية.
- يمنى البحار: نائب وزير السياحة والآثار.
- مارجريت صاروفيم: نائب وزير التضامن.
- غادة لبيب: نائب وزير الاتصالات.
- عبلة الألفي: نائب وزير الصحة.
- صباح مشالي: نائب وزير الكهرباء.
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