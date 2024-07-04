شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة الحوار تطالب الحكومة الجديدة بالتركيز على قضايا المواطن والان مع تفاصيل الخبر

عقدت كتلة الحوار اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور باسل عادل وبحضور أعضاء مجلس الأمناء، وخلال الاجتماع قدم مجلس أمناء كتلة الحوار الشكر للحكومة السابقة على ما بذلوه من جهود مؤكدين علي متابعة ومراقبة أداء الحكومة الجديدة وطرح الرؤي والأفكار الجادة من اجل بناء الوطن.

وطالبت كتلة الحوار الحكومة الجديدة بالتركيز على كل ما يشغل المواطن المصري، بما في ذلك كبح جماح التضخم واستقرار الأسعار والعمل على سرعه تحقيق التوازن الفعلي بين الأجور والأسعار بخطة زمنية دقيقة وسريعة بالإضافة لتعديل قانون الحبس الاحتياطي حيث قرر مجلس أمناء كتلة الحوار تشكيل لجنة من القانونيين للعمل علي إعداد مقترح لتعديل قانون الحبس الاحتياطي.

وخلال الاجتماع أستعرض رؤساء لجان الإعلام والمحليات والتواصل المجتمعي والثقافة والتعليم والمرأة خطتهم خلال المرحلة المقبلة بالإضافة لحكومة الظل ومركز دراسات الحوار.

وأكد مجلس الأمناء على أهمية قيام الحكومة الجديدة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني واستكمال باقي المحاور والملفات وأن تعكس كل هذه المخرجات علي حياة المواطن المصري الذي يئن من كثرة الضغوط الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة.

وخلال الاجتماع أعلنت كتلة الحوار عن تدشين لجنتها في بورسعيد برئاسة محمد صفا المحامي، ومناقشة خطة اللجان في الإسكندرية والأقصر والمنيا.

وأكدت كتلة الحوار أنها بصدد إطلاق عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة وهي حاليا في مرحلة الاعداد مثل مشروع إعداد كوادر للمحليات.