شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل لجنة الدفاع: نراهن على الحكومة الجديدة لأنها تضم أفضل العناصر والان مع تفاصيل الخبر

تقدم اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وإلى الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، علي حلف اليمين الدستورية أمس، مؤكداً أنها تضم أفضل العناصر وأفضل الكفاءات، وأن الشعب المصري يعول كثيرا ويراهن، على هذه الحكومة التى تاني في توقيت استثنائى.

وتقدم بالتهنئة إلى جميع الوزراء وعلى رأسهم الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الذي تم اختياره تقديراً لتاريخه المشرف ودوره الوطنى المشرف في العسكرية المصرية.

وقدم إبراهيم المصري التهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية علي ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتجديد الثقة له وزيراً للداخلية، بعدما حقق طفرة غير مسبوقة في الحفاظ على الأمن الداخلي، واستطاع تنفيذ استراتيجية وطنية هدفها الارتقاء بمستوى ضباط الشرطة، وإدخال أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لمكافحة الجريمة والقضاء على الإرهاب.

وأشاد وكيل لجنة الدفاع بالنواب بالدور الوطنى الكبير الذي قدمه وزير الداخلية محمود توفيق، خلال المرحلة الماضية، في بسط الأمن والاستقرار وإعلاء راية القانون، رافعاً شعار مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار ، مؤكداً أننا على ثقة في استمرار عطاءكم لخدمة الدولة المصريه .

وتابع وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب، أن اللجنة مستعدة لتقديم كل الدعم لوزارتي الدفاع والداخلية، صمام أمان الوطن، في كل ما يحتاجونه من تشريعات وقوانين تساهم في أداء رسالتهم السامية في حفظ أمن الوطن.

وطالب وكيل دفاع النواب الوزراء الجدد بالتسلح بالهمة والعزية لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وتحقيق أمنيات وأحلام المصريين في الجمهورية الجديدة.