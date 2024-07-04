اخبار العالم

اجتماع وملفات عاجلة.. كواليس أول يوم عمل لمحافظ الإسكندرية الجديد (صور)

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

وصل الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، إلى ديوان المحافظة، وذلك بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمباشرة مهام عمله.

كان في استقبال المحافظ كل من المهندسة أميرة صلاح عبدالحكيم، نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والقيادات والعاملين بديوان عام المحافظة.

وأكد المحافظ أنه سوف يبذل قصارى جهده لتنفيذ توجيهات ورؤية القيادة السياسية والعمل على خدمة المواطنين، وذلك لعودة الإسكندرية لمكانتها التي تستحقها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

وشهد يوم العمل الأول للمحافظ الجديد عقد اجتماعًا مع قيادات المحافظة، لمتابعة ملفات العمل المهمة والتكليفات العاجلة.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على العديد من الملفات التي تهم المواطن السكندري وعلى رأسها ملفات الرصف، ومنظومة النظافة، والعشوائيات، والإشغالات، وملف التصالح على مخالفات البناء، وتراخيص المحال العامة، وضبط الأسواق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على حل جميع مشاكل المواطن والشارع السكندري.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا