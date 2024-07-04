بعد ارتفاعه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم الخميس مع نهاية التعاملات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد والي:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس بحلول تعاملات المساء مقارنة بمنتصف التعاملات، وفقا لما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب قد هبط 10 جنيهات مع بداية التعاملات، قبل أن يعاود الصعود 5 جنيهات خلال منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2117 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 2721 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3175 جنيها للجرام.

وسعر الذهب عيار 24 سجل 3629 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب إلى 25400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2360 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الخميس، بزيادة 0.15%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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