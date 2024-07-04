طلعت: تحسين خدمات الاتصالات والانترنت وتنمية صناعة التعهيد أولوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء حجاج:

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة تتمثل فى تنفيذ عدد من المشروعات التى تستهدف تطويع التكنولوجيا لخدمة المواطن فى إطار استراتيجية مصر الرقمية.

قال إن محاور العمل تتضمن تحسين خدمات الاتصالات والانترنت المقدمة للمواطنين، والتعاون مع قطاعات الدولة فى إطلاق المزيد من الخدمات الحكومية الرقمية، بالإضافة إلى تنمية صناعة التعهيد، وبناء القدرات الرقمية لكافة فئات المجتمع وتمكين الشباب من الحصول على فرص عمل متميزة.

جاء ذلك بعد تجديد الثقة فى الدكتور عمرو طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة الجديدة.

أشار طلعت إلى أنه سيتم استكمال العمل فى تنفيذ مشروعات دعم البنية التحتية الرقمية بشقيها الإنترنت الثابت والمحمول من خلال إحلال كوابل الألياف الضوئية بدلا من النحاسية، ودعم وتوسيع نطاق شبكة المحمول لاسيما فى القرى والمناطق النائية.

أضاف طلعت أنه سيتم الاستمرار فى السياسات التي تستهدف جعل مصر مقصدا للتعهيد وتشجيع الشركات العالمية لإقامة مراكز تعهيد لها فى مصر يتم من خلالها توفير فرص عمل للشباب فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أوضح أن هذه السياسات أثمرت عن نمو صادرات التعهيد بنسبة 54% خلال عام واحد؛ موضحا أنه سيتم استكمال العمل فى تنفيذ مستهدفات استراتيجية بناء القدرات الرقمية التي تتضمن العديد من المبادرات والبرامج التى يتم تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة لصقل مهارات كافة فئات المجتمع والمراحل العمرية بدءا من الطلاب فى الصف الرابع الابتدائي، كما تتضمن مجموعة من المبادرات التى تستهدف صقل مهارات العمل الحر للمهنيين المستقلين ، وكذلك بناء قدرات الشباب وتأهيلهم للعمل فى صناعة التعهيد.