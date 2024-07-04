قبل وصوله.. محافظ المنيا الجديد يوجّه بسرعة الانتهاء من تغيير خط الصرف الرئيسي بـ"الصفصافة"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا كلًا من نائبه الدكتور محمد أبو زيد واللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة بالتواجد الميداني خلال أعمال ربط خط طرد الصرف الرئيسى بشارع الصفصافة بمركز سمالوط والإشراف على أعمال الإصلاح حتى الإنتهاء منها.

وتواجد بموقع الصيانة المهندس رجب السعيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، والدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط.

ويأتي ذلك رغم عدم وصول المحافظ الجديد إلى ديوان عام المحافظة واستلام عمله داخل مكتبه حتى الآن، إلا أنه حرص على متابعة ما يجرى بالمحافظة والتوجيه بسرعة صيانة خط المياه.

وأكد المحافظ، في بيان للمكتب الإعلامي مساء اليوم، على أن المياه سيتم توصيلها تدريجياً من الآن للاطمئنان على سلامة الخط، مشددًا على كافة الجهات المعنية بالانتهاء من الأعمال المتبقية حتى يتم توصيل المياه للأهالي بالشكل الطبيعى.