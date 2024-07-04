مصرع فتاة في حريق حوش ماشية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

لقيت فتاة مصرعها متأثرًة بإصابتها بحروق نارية متفرقة بالجسد في حريق اندلع بحوش ماشية ملحق بمنزل، ناحية قرية الرياينة المعلق، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بالواقعة، وتبين نشوب حريق بحوش ماشية مشيد بالبلوك الأبيض، مسقوف بالعروق الخشبية والبوص ملك "محمود. م" 70 عامًا مزارع.

تمت السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده لمنازل أو أحواش مجاورة، ونتج عن الحريق إصابة ابنة مالك الحوش "إلهام" 30 عامًا "مصابة بمرض نفسي" بحروق بالوجه والصدر والذراعين ولفظت أنفاسها الأخيرة أثناء تلقيها الإسعافات اللازمة بمستشفى طما المركزي.

أفاد مالك الحوش بأن سبب الحريق ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بالحوش، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.