وزير الكهرباء: أنباء سارة بشأن تخفيف الأحمال قبل نهاية الشهر الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك ترتيبات كبيرة مع وزارة البترول من أجل العمل على حل مشاكل الكهرباء، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي هي حل مشكلة الكهرباء في أسرع وقت.

وقال محمود عصمت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أنه قبل نهاية الشهر الجاري ستكون هناك أخبار جيدة بخصوص الكهرباء، مؤكدا أننا نعمل على حل الأزمة في أسرع وقت.

قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء الجديد، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام الكامل بتحسين جودة التغذية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وحسم شكاوى المواطنين من خلال المنظومة المتكاملة الموجودة بالوزارة وخفض نسبة الفقد.

وأكد على استكمال ما بناه الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء السابق، والعاملين في القطاع، مشيرًا إلى أنه سيتم التركيز على الاعتماد على الطاقة الجديدة، وتحقيق قيمة مضافة، ونوفر منها طاقة مستقرة للشبكات، مع مراجعة تكاليف التوزيع والإنتاج، ومراقبة شبكات التوزيع بالوسائل الحديثة.

وأضاف وزير الكهرباء الجديد، أنه جارٍ التنسيق مع كافة الجهات المعنية لحل مشكلة الانقطاعات وتأمين التغذية الكهربائية وفقاً لأعلى معايير الجودة وتحسين الإنتاجية والكفاءة وذلك من خلال توفير خدمات الكهرباء ذات جودة عالية وتذليل كافة العقبات التي يمكن أن تؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.