تنظيم العملية التعليمية.. محافظ الجيزة يكشف حقيقة إغلاق المدارس السودانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

نفى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، ما تردد عن إغلاق مدارس سودانية بالمحافظة، مؤكدًا أن الإغلاق شمل مراكز لتجمعات دروس غير منظمة فقط.

وأوضح "النجار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن هذا الإغلاق شمل مراكز لتجمعات دروس غير منظمة جاء بناءً على دراسات إدارية، وبالتوازي تم التنسيق مع وزارتي الخارجية والتعليم للسماح للطلاب السودانيين بأداء امتحاناتهم في المدارس المصرية، على أن يتم تسليم هذه المدارس لوزارة التعليم بعد ذلك.

وأكد المحافظ، أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية أفضل للطلاب السودانيين، وليس له أي أبعاد أخرى.

كما تحدث النجار، عن تكليفات الرئيس بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير الخدمات في الجيزة وقراها، مشيرًا إلى خبرته الطويلة في مجال المدن الجديدة ورغبته في نقل سياسة طرق التنمية إلى المحافظة.