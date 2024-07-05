اعلام عبرى : قيادة الجيش الاسرائيلى مستعدة لقبول أي صفقة مع حماس بأي ثمن والمهم هو وقف الحرب

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت القناة 14 الإسرائيلية نقلاً عن مسؤول رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي أن قيادة الجيش مستعدة لقبول أي صفقة مع حركة حماس مهما كان الثمن، بشرط أن تؤدي إلى وقف الحرب الجارية.

وقال المسؤول: "نحن مستعدون للقبول بأي صفقة تُعرض علينا من قبل حماس إذا كانت تضمن وقف الحرب بشكل فوري. الأهم بالنسبة لنا الآن هو تحقيق الاستقرار ووقف إراقة الدماء."

وأضاف المسؤول أن الجيش الإسرائيلي يرى أن الأولوية القصوى في هذه المرحلة هي حماية أرواح المدنيين وإعادة الهدوء إلى المنطقة. وأكد أن جميع الخيارات مفتوحة وأن الجيش يعمل بتنسيق كامل مع الحكومة لتحقيق هذا الهدف.

نائب امريكى : حان الوقت لينسحب بايدن ويترك قادة جدد يظهرون ويترشحون لهزيمة دونالد ترامب

صرح النائب الديمقراطي سيث مولتون أن الوقت قد حان للرئيس جو بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي وفتح المجال أمام قادة جدد للظهور والترشح لهزيمة دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة.

وفي حديثه لوسائل الإعلام، قال مولتون: "نحن في مرحلة حرجة تتطلب وجود قيادة جديدة قادرة على توحيد الحزب الديمقراطي وتحقيق النصر في الانتخابات المقبلة. أعتقد أن الوقت قد حان لبايدن للتنحي والسماح لجيل جديد من القادة بالظهور."

وأضاف مولتون أن الديمقراطيين بحاجة إلى مرشح يمكنه جذب الناخبين الشباب والمستقلين، قائلاً: "علينا أن نقدم رؤية جديدة وطاقة جديدة لتجاوز التحديات الحالية وهزيمة ترامب في الانتخابات القادمة."

اعلام عبري : رد حماس على منحى الصفقة يتضمن اختراقًا والأمر الآن يتوقف على نتنياهو

أفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مسؤول إسرائيلي كبير أن رد حركة حماس على منحى الصفقة المطروحة يتضمن اختراقًا مهمًا، مشيرًا إلى أن القرار النهائي بشأن الصفقة يتوقف الآن على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال المسؤول الإسرائيلي: "لقد تلقينا ردًا من حماس يشير إلى وجود تقدم كبير في المفاوضات الجارية بشأن الصفقة. هذا الاختراق يمكن أن يكون مفتاحًا لتحقيق اتفاق شامل."

وأضاف المسؤول أن الأمر الآن في يد نتنياهو لاتخاذ القرار النهائي، قائلاً: "الأمر يتطلب قرارًا حاسمًا من القيادة السياسية، ونتنياهو هو الذي يملك الصلاحية لاتخاذ هذا القرار في هذه المرحلة الحرجة."