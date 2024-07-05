صحف عبرية : تقديرنا أن نصر الله سيرفض التسوية المطروحة حتى لو توقف إطلاق النار

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أن التقديرات تشير إلى أن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، سيرفض التسوية المطروحة حتى في حال توقف إطلاق النار في غزة.

وأكد المسؤولون أن التقييمات الاستخباراتية الأخيرة تشير إلى أن حزب الله لن يقبل بأي تسوية حالياً، مضيفين: "نصر الله يبدو مصمماً على مواصلة الضغط على إسرائيل، حتى مع الجهود الدولية الرامية إلى تهدئة الأوضاع في غزة."

وأوضح المسؤولون أن هذا الموقف يعقد الوضع الأمني في المنطقة ويزيد من احتمالات التصعيد على الجبهة الشمالية. وقال أحدهم: "نحن نستعد لجميع السيناريوهات المحتملة ونعمل على تعزيز قدراتنا الدفاعية لمواجهة أي تهديدات قادمة من حزب الله."

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا في الساعات الأخيرة بنية تحتية لحزب الله في منطقة ميس الجبل وعيتا الشعب بجنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن هجمات في الساعات الأخيرة استهدفت بنية تحتية تابعة لحزب الله في منطقتي ميس الجبل وعيتا الشعب بجنوب لبنان.

وفي بيان رسمي، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "قامت قواتنا بتنفيذ ضربات دقيقة ضد مواقع وبنية تحتية تابعة لحزب الله في ميس الجبل وعيتا الشعب. جاءت هذه الهجمات رداً على الأنشطة العدائية المستمرة من قبل حزب الله في هذه المناطق."

وأضاف البيان أن الهجمات تأتي في إطار الجهود المستمرة للجيش الإسرائيلي لحماية أمن إسرائيل وسلامة مواطنيها، مؤكداً على أن الجيش سيواصل التصدي لأي تهديدات قادمة من الحدود الشمالية.

وأشار الجيش إلى أنه يتابع الوضع عن كثب ويحتفظ بحق الرد على أي محاولات لاستهداف إسرائيل من قبل حزب الله أو أي جماعات مسلحة أخرى.

القيادة الأمريكية: دمرنا خلال 24 ساعة زورقين مسيرين حوثيين بالبحر الأحمر وموقع رادار في اليمن

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أنها تمكنت خلال الـ 24 ساعة الماضية من تدمير زورقين مسيرين تابعين للحوثيين في البحر الأحمر، بالإضافة إلى تدمير موقع رادار في اليمن.

وفي بيان رسمي، قالت القيادة الوسطى: "تمكنت قواتنا البحرية من تدمير زورقين مسيرين تابعين للحوثيين كانا يشكلان تهديدًا على الملاحة في البحر الأحمر. كما نفذت قواتنا الجوية ضربة ناجحة استهدفت موقع رادار تابع للحوثيين في اليمن."

وأضاف البيان أن هذه العمليات تأتي في إطار الجهود المستمرة لضمان حرية الملاحة في المنطقة وحماية السفن التجارية والمدنية من التهديدات الإرهابية. وأكدت القيادة الوسطى أن القوات الأمريكية ستواصل مراقبة الأوضاع في المنطقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المصالح الأمريكية والدولية.