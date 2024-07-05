القرار النهائي لصفقة الأسري يتوقف على نتنياهو

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مسؤول إسرائيلي كبير أن رد حركة حماس على منحى الصفقة المطروحة يتضمن اختراقًا مهمًا، مشيرًا إلى أن القرار النهائي بشأن الصفقة يتوقف الآن على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال المسؤول الإسرائيلي: "لقد تلقينا ردًا من حماس يشير إلى وجود تقدم كبير في المفاوضات الجارية بشأن الصفقة. هذا الاختراق يمكن أن يكون مفتاحًا لتحقيق اتفاق شامل."

وأضاف المسؤول أن الأمر الآن في يد نتنياهو لاتخاذ القرار النهائي، قائلاً: "الأمر يتطلب قرارًا حاسمًا من القيادة السياسية، ونتنياهو هو الذي يملك الصلاحية لاتخاذ هذا القرار في هذه المرحلة الحرجة."

الهلال الأحمر: شهيد و3 جرحى في قصف نفذته مسيرة بشمال قطاع غزة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن استشهاد شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية في شارع السكة شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ووفقاً للتقارير الواردة من المنطقة، استهدفت الطائرة المسيرة مجموعة من المدنيين أثناء تواجدهم في الشارع، مما أدى إلى وقوع هذه الخسائر البشرية. وقد تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، حيث وصفت حالتهم بالحرجة.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه الطبية هرعت إلى مكان الحادث فور وقوع القصف، وقامت بتقديم الإسعافات الأولية ونقل الجرحى إلى المستشفيات. كما أشار إلى أن الوضع الميداني في المنطقة لا يزال متوتراً، مع استمرار القصف والاشتباكات.

يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين: تقديرنا أن نصر الله سيرفض التسوية المطروحة حتى لو توقف إطلاق النار في غزة

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أن التقديرات تشير إلى أن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، سيرفض التسوية المطروحة حتى في حال توقف إطلاق النار في غزة.

وأكد المسؤولون أن التقييمات الاستخباراتية الأخيرة تشير إلى أن حزب الله لن يقبل بأي تسوية حالياً، مضيفين: "نصر الله يبدو مصمماً على مواصلة الضغط على إسرائيل، حتى مع الجهود الدولية الرامية إلى تهدئة الأوضاع في غزة."

وأوضح المسؤولون أن هذا الموقف يعقد الوضع الأمني في المنطقة ويزيد من احتمالات التصعيد على الجبهة الشمالية. وقال أحدهم: "نحن نستعد لجميع السيناريوهات المحتملة ونعمل على تعزيز قدراتنا الدفاعية لمواجهة أي تهديدات قادمة من حزب الله."