الهلال الأحمر: شهيد و3 جرحى في قصف نفذته مسيرة بشمال قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن استشهاد شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية في شارع السكة شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ووفقاً للتقارير الواردة من المنطقة، استهدفت الطائرة المسيرة مجموعة من المدنيين أثناء تواجدهم في الشارع، مما أدى إلى وقوع هذه الخسائر البشرية. وقد تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، حيث وصفت حالتهم بالحرجة.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه الطبية هرعت إلى مكان الحادث فور وقوع القصف، وقامت بتقديم الإسعافات الأولية ونقل الجرحى إلى المستشفيات. كما أشار إلى أن الوضع الميداني في المنطقة لا يزال متوتراً، مع استمرار القصف والاشتباكات.

يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين: تقديرنا أن نصر الله سيرفض التسوية المطروحة حتى لو توقف إطلاق النار في غزة

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أن التقديرات تشير إلى أن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، سيرفض التسوية المطروحة حتى في حال توقف إطلاق النار في غزة.

وأكد المسؤولون أن التقييمات الاستخباراتية الأخيرة تشير إلى أن حزب الله لن يقبل بأي تسوية حالياً، مضيفين: "نصر الله يبدو مصمماً على مواصلة الضغط على إسرائيل، حتى مع الجهود الدولية الرامية إلى تهدئة الأوضاع في غزة."

وأوضح المسؤولون أن هذا الموقف يعقد الوضع الأمني في المنطقة ويزيد من احتمالات التصعيد على الجبهة الشمالية. وقال أحدهم: "نحن نستعد لجميع السيناريوهات المحتملة ونعمل على تعزيز قدراتنا الدفاعية لمواجهة أي تهديدات قادمة من حزب الله."

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا في الساعات الأخيرة بنية تحتية لحزب الله في منطقة ميس الجبل وعيتا الشعب بجنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن هجمات في الساعات الأخيرة استهدفت بنية تحتية تابعة لحزب الله في منطقتي ميس الجبل وعيتا الشعب بجنوب لبنان.

وفي بيان رسمي، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "قامت قواتنا بتنفيذ ضربات دقيقة ضد مواقع وبنية تحتية تابعة لحزب الله في ميس الجبل وعيتا الشعب. جاءت هذه الهجمات رداً على الأنشطة العدائية المستمرة من قبل حزب الله في هذه المناطق."

وأضاف البيان أن الهجمات تأتي في إطار الجهود المستمرة للجيش الإسرائيلي لحماية أمن إسرائيل وسلامة مواطنيها، مؤكداً على أن الجيش سيواصل التصدي لأي تهديدات قادمة من الحدود الشمالية.

وأشار الجيش إلى أنه يتابع الوضع عن كثب ويحتفظ بحق الرد على أي محاولات لاستهداف إسرائيل من قبل حزب الله أو أي جماعات مسلحة أخرى.