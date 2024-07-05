شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: الاستثمار أولوية الحكومة الجديدة والمشروعات القومية شرايين للتنمية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن ملف الاستثمار يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، مضيفا أن السنوات الأخيرة شهدت اهتمام غير مسبوق، بداية من تهيئة البيئة، سواء التشريعية أو البنية التحتية، إضافة لملف التعمير فى محافظات الجمهورية المختلفة، والمشروعات القومية خاصة منظومة النقل وشبكة الطرق التى تعتبر شرايين للتنمية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأكد غنيم، أن وزارة الاستثمار فى الحكومة الجديدة سيكون لها دور كبير فى جلب المزيد من الاستثمارات المباشرة، وهو ما تستهدفه الدولة خلال الفترة المقبلة، إضافة لمساعدة المجموعة الاقتصادية في هذا الأمر، حيث تمثل الوزارة عامل مهم جدا في ترجمة ما تقوم به الحكومة من خطوات لتشجيع الاستثمارات المختلفة، وتهيئة البيئة الجاذبة للمستثمرين من مختلف الدول، ولعل صفقة رأس الحكمة كانت باكورة حزمة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى سيكون لها دور كبير فى دعم الاقتصاد القومى.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن ملف البنية التحتية شهد اهتمام غير مسبوق، وهو ما يعنى الجديدة من قبل الحكومة فى تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات، وبالفعل هناك العديد من البوادر التى تؤكد نجاح جهود الدولة فى هذا الملف، ومع وجود وزارة الاستثمار سيكون هناك المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة فى مختلف المحافظات والقطاعات، وهو ما سيعود بالنفع على الدولة وعلى المواطن فى نفس الوقت.



