بول كنعان التقى الراعي: سوء التفاهم مع "الشيعى الأعلى" بات وراءنا والبطريركية أساس الكيان

أكد رئيس "تجمّع موارنة من أجل لبنان" المحامي بول يوسف كنعان، بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في المقر الصيفي في الديمان، أن "سوء التفاهم مع المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى انتهى واصبح وراءنا والصرح مفتوح للجميع للحوار وطرح الهواجس وليس فقط للمجاملات والمعايدات".

ودعا كنعان الى "تخفيف الكلام والعمل بجدية للتفكير معا من اجل التلاقي على مصلحة لبنان ومن اجل اللبنانيين"، معتبرا ان " البطريرك الذي مجد لبنان اعطي له ومجلس المطارنة ، لا يتأثر باقلام غوغائية واصوات نشاز لا تمت لصيغة لبنان الشراكة والمحبة بصلة".

وشدد كنعان على ان "الكنيسة التي كانت في أساس هذا الكيان ساهمت في انشاء وتطوير مدارسه ومستشفياته وثقافته ، فتخرّج من على مقاعد مدارسها وجامعاتها شخصيات ورجالات من مختلف المكونات اللبنانية، تركت بصمة في حياة هذا الوطن. من هنا، فالبطريركية الحريصة على ديمومة لبنان كتجربة حرية وديموقراطية وتنوّع وعيش واحد، تدعو الجميع لوضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار والانصراف لمعالجة مشكلاته، ليبقى للجميع".