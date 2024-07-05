استقبل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله وفداً قيادياً من حركة "حماس" برئاسة خليل الحيّة، حيث جرى استعراض آخر التطورات الأمنية والسياسية في فلسطين عموماً وغزة خصوصاً وأوضاع جبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق.
وتم التباحُث حول آخر مستجدات المفاوضات القائمة هذه الأيام وأجوائها و"الاقتراحات المطروحة للتوصل إلى وقف العدوان الغادر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما جرى تأكيد الطرفين على مواصلة التنسيق الميداني والسياسي وعلى كل صعيد بما يُحقّق الأهداف المنشودة".
كانت هذه تفاصيل خبر نصرالله التقى وفداً قيادياً من "حماس" وتم التباحث بآخر مستجدات المفاوضات القائمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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