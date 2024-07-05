نصرالله التقى وفداً قيادياً من "حماس" وتم التباحث بآخر مستجدات المفاوضات القائمة

استقبل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله وفداً قيادياً من حركة "حماس" برئاسة ‏خليل الحيّة، حيث جرى استعراض آخر التطورات الأمنية والسياسية في فلسطين عموماً وغزة خصوصاً ‏وأوضاع جبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق.

وتم التباحُث حول آخر مستجدات المفاوضات القائمة ‏هذه الأيام وأجوائها و"الاقتراحات المطروحة للتوصل إلى وقف العدوان الغادر على الشعب الفلسطيني في قطاع ‏غزة، كما جرى تأكيد الطرفين على مواصلة التنسيق الميداني والسياسي وعلى كل صعيد بما يُحقّق الأهداف ‏المنشودة".‏